انطلاق بطولة الأكاديميات الخليجية في عجمان اليوم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تُفتتح مساء اليوم الأربعاء منافسات النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011، وتستمر حتى الثاني من أغسطس في ملاعب مركز كواترو الرياضي، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي.

وقالت اللجنة العليا المنظمة للبطولة إنها «أكملت تحضيراتها الفنية والإدارية لانطلاق التجمع الخليجي العربي، الذي يخلق أجواء تنافسية أخوية بين الأشقاء الخليجيين، وأتمت تجهيزاتها اللازمة لاستقبال بعثات الفرق المشاركة، حيث سيتم توفير كل سبل الراحة لجميع الفرق، وإعداد معسكر تدريبي متكامل، مع توفير جميع المستلزمات من الفنادق والمعدات الرياضية والملاعب لإجراء التدريبات اليومية».

وتشارك ستة فرق في بطولة فئة 12 سنة، وهي: أكاديمية سفنتين فور من الكويت، وأكاديمية أوليه، والأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية سبورت فور أوول، بالإضافة إلى فريقين من سلطنة عمان، هما أكاديمية سمارت وأكاديمية الطريف.

وفي فئة 14 سنة تشارك ستة فرق ايضاً: أكاديمية سبورتي من الكويت، وأكاديمية سمارت الكروية من سلطنة عمان، وأكاديمية اوليه من البحرين، وأكاديمية القصيم من السعودية، وأكاديمية العطار من العراق، إلى جانب فريق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات.

ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة أربع مباريات بواقع مباراتين لكل فئة، حيث تجمع المباراة الأولى لفئة 12 سنة فريق أكاديمية أوليه مع الأكاديمية الأرجنتينية الساعة الخامسة مساء، وفي المباراة الثانية أكاديمية سمارت الكروية مع أكاديمية سفنتين فور الساعة السادسة مساء، وفي بطولة فئة 14 سنة تلتقي أكاديمية سمارت الكروية بأكاديمية أوليه السابعة مساء، بينما يواجه الأكاديمية الأرجنتينية فريق أكاديمية سبورتي في الثامنة مساء.

وبدأت الفرق المشاركة بالتوافد على الإمارات من أجل المشاركة في البطولة، حيث وصلت يوم السبت الماضي الدفعة الأولى من بعثة فريق أكاديمية أوليه البحريني الذي سيشارك بفريقين فئة تحت 14 سنة وفئة تحت 12 سنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news