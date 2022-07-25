عجمان تستضيف بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية بمشاركة 12 فريقا

المصدر: وكالات

يشارك 12 فريقا في النسخة الخامسة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية في عجمان لكرة القدم فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011.

تنطلق البطولة بعد غد برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية.

و خلال مؤتمر الاعلان عن تفاصيل نظام البطولة تقرر مشاركة 7 لاعبين أساسيين مع حارس المرمى لفريق 12 سنة و8 لاعبين مع حارس المرمى لفريق 14 سنة، وستكون مدة كل مباراة 30 دقيقة بواقع 15 دقيقة لكل شوط.

وتتنافس الفرق المشاركة بنظام المجموعات والدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة والذي سيكون بنظام خروج المغلوب بينما سيلعب الثالث من كل مجموعة مباراة لتحديد المركز الخامس.

وقال عبد العزيز عبد الله، المدير العام لمركز كواترو الرياضي ومدير البطولة: (سعادتنا كبيرة بتنظيم هذا التجمع الخليجي الكبير من حيث عدد الفرق المشاركة واللاعبين .. ونسعى من خلال هذه النسخة إلى الارتقاء بمستوى البطولة تنظيمياً وفنيا" .تقام البطولة بإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وبرعاية شركة لافيش للعطور وبدعم من اللجنة الاولمبية الوطنية ومركز هانوفر الطبي.

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