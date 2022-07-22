دبا الفجيرة يتعاقد مع العراقي محمد مصطفى قادماً من النصر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نجح نادي دبا الفجيرة في التعاقد مع المقيم العراقي محمد مصطفى، قادماً من نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين. وباشر اللاعب التدريبات مع «النواخذة» قبل السفر إلى صربيا استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وسبق للاعب تمثيل فريقي دبا الحصن في الدرجة الأولى والفجيرة في الموسم قبل الماضي في دوري أدنوك للمحترفين.

وفي السياق نفسه، أوضح بيان رسمي للنادي أن الفريق يخوض تدريباته بمعنويات عالية ضمن استعداداته التحضيرية للموسم الرياضي الجديد، حيث يواصل لاعبو الفريق الأول تدريباتهم تحت قيادة المدرب الصربي، زوران بوبوفيتش، الذي عقد جلسة خاصة مع لاعبيه قبل بداية المران، للاطمئنان على جهوزيتهم، والوقوف على مواطن القوة لكل لاعب، وارتكزت التدريبات على عدد من الجمل الفنية والخططية بجانب بعض التمارين البدنية من أجل الارتقاء بالمعدلات الفنية للاعبين، ورفع مستوى لياقتهم البدنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news