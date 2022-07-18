4 تجارب للحمرية في معسكر مصر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعتمد نادي الحمرية خوض أربع مباريات ودية ضمن المعسكر التدريبي الخارجي في مصر استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وقال النادي في بيان، أمس، إن الفريق الأول سيدشن معسكره التدريبي في الثاني من أغسطس ويستمر حتى 22 منه، دون أن يحدد أسماء الفرق التي سيلاعبها ودياً، موضحاً أن الفريق دشن تدريباته الداخلية في ملاعب النادي الأربعاء الماضي بقيادة المدرب التونسي طارق الحضيري.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، أن إدارة النادي تعمل على توفير أفضل الظروف الملائمة للفريق من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، ومنها في ما يخص التعاقد مع أفضل اللاعبين من المواطنين والأجانب.

بدوره، قال المدرب طارق الحضيري لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمدنا خطة ثلاثية للاستعداد للموسم المقبل تتركز على بناء فريق قوي بإمكانه المنافسة على الظهور بشكل مميز والتواجد بين أفضل فرق الدوري في الموسم المقبل والذي سيكون قوياً، لذلك نتطلع للاستعداد بشكل مميز»، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين يومي 24 و31 من الشهر الجاري.

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