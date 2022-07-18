النصر يتعاقد مع البرازيلي جاجا ويفتح الباب لرحيل مينديز

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي جاندير برينو المعروف بـ«جاجا» قادماً من بوافيستا البرازيلي، ليصبح لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز مرشحاً للرحيل عن صفوف «العميد» في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «برو سبورت» البرازيلية أن مدة تعاقد جاجا مع النصر تمتد حتى 2024، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 250 ألف دولار حصل عليها فريق بوافيستا البرازيلي، بينما أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن ارتداء اللاعب البرازيلي القميص رقم 7.

ونشأ جاجا (23 عاماً) في صفوف فريق بوافيستا بينما لعب على سبيل الإعارة للعديد من الأندية البرازيلية في المواسم الماضية أبرزها سيركيوما وبيراسيسابا وسامبايو كوريا، بينما انتقل في الموسم الماضي إلى فريق بوتوساني الروماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إذ شارك مع الفريق في 27 مباراة وأحرز خمسة أهداف وأسهم في إحراز خمسة أهداف.

وبات جاجا هو الصفقة الرابعة للنصر خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما استقطب «العميد» في الفترة الماضية أسماء عدة وهي المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس 29 عاماً، المعروف بـ«لوكاو» والبرازيلي يوري ليما 18 عاماً، مدافع بوتافوغو البرازيلي، والذي سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم بجوار مواطنه غلوبير ليما الذي يشغل المركز نفسه، كما تعاقد مع أحمد درويش 22 عاماً مدافع فريق الفجيرة والمنتخب الأولمبي، بينما جدد عقد لاعبه طارق أحمد لمدة موسمين ومحمد فوزي لعامين.

ولم يكشف النصر عن مستقبل لاعبيه الأجانب الحاليين وهم البرتغالي توزي والجزائري مهدي عبيد ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، وكذلك مستقبل لاعبيه المقيمين وهم العراقي محمد مصطفى، والمهاجم البرازيلي كايكي جيسوس الذي لعب معاراً لخورفكان في الموسم الماضي ومواطنه ويسلي براغا والنيجيري أونا والبرازيلي غابرييل فالنتيني وغيرهم من اللاعبين.

ويستعد «العميد» لإحداث هذه التغييرات الكبيرة على الفريق من ناحية اللاعبين الأجانب والمقيمين بعد أن فشل في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وإنهاء دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثامن بـ33 نقطة وهو ثالث أسوأ مركز له في زمن الاحتراف بعد موسم 2018-2019 الذي أنهاه ثامناً بـ36 نقطة وموسم 2009-2010 عندما احتل المركز العاشر بـ23 نقطة.

وكان النصر أعلن مايو الماضي عن تعاقده مع المدرب الألماني ثورستن فينك صاحب التجارب التدريبية الناجحة مع بازل السويسري الذي قاده لتحقيق ثلاثة ألقاب محلية، وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني وكأس الإمبراطور.

في المقابل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر المرحلة الأولى من الإعداد الصيفي، إذ غادرت بعثة «العميد» إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في سلوفينيا لنحو ثلاثة أسابيع استكمالاً لبرنامج الإعداد ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد.

ويشتمل برنامج الإعداد على ثلاث مراحل بقيادة ثورستن فينك إذ انطلقت المرحلة الأولى مطلع الشهر الجاري، والتي تضمنت الفحوص الطبية ثم فترة إعداد داخلية لتعزيز اللياقة البدنية للاعبين، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، وسيركز خلالها المدرب الألماني على عامل الانسجام في ظل استقطاب عدد من اللاعبين الجدد المواطنين والأجانب والمقيمين، كما سيركز فينك في المرحلة الثانية على استكمال الجاهزية البدنية للاعبين وتطبيق أسلوب لعبه عبر إجراء بين أربع وخمس تجارب ودية ضد أندية متفاوتة المستوى.

ويسعى «العميد» بقيادة فينك، إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم الكروي الجديد، إذ يعول على خبرات مدربه صاحب التجربة الأولى خليجياً وعربياً بعد تجارب عدة خاضها في دوريات أوروبية مختلفة تشمل النمسا وقبرص وألمانيا ولاتفيا وتجربة وحيدة في آسيا مع فيسيل كوبي الياباني، ويراهن المدرب على خبرته الواسعة في عالم التدريب الممتدة من 2006 وعلى تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ لإعادة النصر إلى منصات التتويج بعد خروج «العميد» في آخر موسمين بلا ألقاب، فضلاً عن ابتعاده عن المراكز الثلاثة الأولى في دوري المحترفين، خصوصاً أن مسيرة المدرب الرياضية حافلة بالألقاب سواء عندما كان لاعباً في صفوف بايرن ميونيخ أو مدرباً.

تعاقدات النصر حتى الآن:

البرازيلي جاندير برينو «جاجا» (23 سنة).

البرازيلي لوكاس ألفيس «لوكاو» (29 عاماً).

البرازيلي يوري ليما (18 سنة).

أحمد درويش (22 سنة). 250

ألف دولار حصل عليها فريق بوافيستا البرازيلي مقابل انتقال جاجا للنصر.

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الرقم الذي سيرتديه اللاعب البرازيلي

في النصر. «العميد» لم يكشف عن مستقبل لاعبيه الأجانب الحاليين.

النصر أنهى دوري الموسم المنصرم في المركز الثامن بـ33 نقطة.

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