"مواي تاي الإمارات" يصعد إلى نصف نهائي "عالمية برمنغهام"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح منتخب الإمارات للمواي تاي في التأهل إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية التي تختتم غداً، وشارك فيها 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 36 رياضة.

وتمكن 3 لاعبين من أصل 4 من الصعود إلى نصف النهائي حيث فاز لاعب منتخبنا الوطني نور الدين سمير على نظيره الإيطالي كوزيمو فراتوني بمسابقة وزن تحت 63.5 كجم، بنتيجة 30 / 27 ليلاقي اللاعب التايلاندي ويراساك ثاراخاجاد، كما فاز إلياس حبيب على نظيره البيروفي ماتيو سيلي بوزن تحت 81 كجم، بنتيجة 30 / 27 أيضا، حيث يواجه اللاعب الأمريكي آرون أورتيز في الدور نصف النهائي.

كما تأهل محمد مرضي لاعب منتخبنا الوطني بوزن تحت 67 كجم، مباشرة إلى الدور نصف النهائي حيث يلاقي اللاعب المغربي حمزة رشيد، فيما خسر أمين المعتصم من اللاعب المغربي عبد العالي زهيدي.

وقال علي علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج إن فوز ثلاثي المنتخب الوطني للمواي تاي وتأهلهم إلى نصف نهائي الدورة العالمية في برمنجهام، يعكس الطفرة الملموسة التي تشهدها رياضة الإمارات بشكلٍ عام بفضل ما تلقاه من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة .

وأشار خوري إلى أن منتخب المواي تاي دخل هذا المحفل العالمي بهدف حصد الميداليات الملونة وصعود منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً أمام الجميع وقال: " اللاعبون تعاهدوا على تحقيق أفضل النتائج لترجمة الدعم اللامحدود الذي تحظى به اللعبة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الى نتائج على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يحتاج لمضاعفة الجهود، بعد أن نجح الاتحاد في تسطير العديد من الإنجازات والنجاحات المشرفة في فترات زمنية وجيزة ".

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