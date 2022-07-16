13 خيلاً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية ضمن أجندة النسخة التاسعة والعشرين، وذلك باحتضان مملكة السويد يوم غد الاحد في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو لسباق المحطة السادسة، دعما للملاك والمربين لرعاية وإعلاء مسيرة الخيل العربي في كافة المضامير العالمية.

وتحظى سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعما لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بما يحافظ على مكانة الخيل العربي الأصيل وتشجيع تربية واقتناء الخيول العربية ورفعة شأنها بكافة دول العالم.

ويقام سباق المحطة السويدية للعام الثالث على التوالي، حيث يشهد سباق يوم غد مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث تستعد 13 خيلاً للتنافس على لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتشهد القمة السويدية لقاء الأبطال السابقين والمتوجين بلقب الكأس الغالية في سلسلة سباقاتها الأوروبية على مدار السنوات الماضية، حيث يتواجد الجواد "رسمي الخالدية" بطل محطة السويد 2021 ، وأكويا بطل إيطاليا لعام 2019 وفريدي باي بطل محطة ألمانيا 2020 ، كما تضم قائمة الخيول المشاركة في سباق السويد مجموعة مميزة تمثل نخبة وأفضل مرابط الخيل العربي في السويد وأوروبا من بينهم : "توب مدينة" المنحدر من نسل (مرهب × توب سبيد كوساك) ويعود للمالك اسطبلات سويدين وبإشراف المدرب شارلوت جوس وقيادة الفارس أولريكا هولمكويست، "حديد" من نسل (اي إف البحر × شاميله دي كروتي بنت دورمان) للمالك فيصل الرحماني وإشراف المدرب كاميلا نيلسون وقيادة الفارس إليون تشافيس ، رسمي الخالدية المنحدر من نسل (نايف الخالدية × رجوى الخالدية) للمالك اسطبلات الخالدية وإشراف المدرب يانوش كوزلويسكي وقيادة الفارس بير أندرس جرابيرج ، كما يشارك لزوم الخالدية ( منجز× روضة الخالدية) لاسطبلات الخالدية وإشراف المدرب ماريا هاجمان إريكسون وقيادة الفارس مايكل نارفايز برافو ـ، إلى جانب : نو ريسك نو ريوارد ( نو ريسك الموري × شادية) ، أكويا ( مقاتل الخالدية × لومبيري ديل سول) للمالك: لاند جود واتر لاند وإشراف المدرب: كارين فان دين بوس والفارس: ساندرو دي بايفا، مهيمن ( سيرافين دي بون × نيفادا دولوب) للمالك: الأصايل ريسينغ، انديورنس رايدنج وإشراف المدرب: أنيللي إريكسون وقيادة الفارس: أندرياس تابيا دالبارك ، فريدي باي ( تي أم فريد تكساس × فايا هيبوليت) ، أيمن ( جنرال × باسيلك دي إليوس) وصيف محطة السويد العام الماضي ويعود للمالك: الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وإشراف المدرب ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، فيكونيك بي كوساك (عاصي × فولو كوساك) ، ليندال أفاتار (بنتاجون × أركونا ريجولا) ، بيشان ( نيشان ×إميرودي)، دي جيلانو (نظام × دي جيلفلوري).

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