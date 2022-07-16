منتخب شباب السلة يحقق انتصاره الأول في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق المنتخب الوطني للشباب الفوز على نظيره السعودي (72-59) في مشاركته الحالية ببطولة المنتخبات العربية لكرة السلة تحت 18 عاماً، المقامة حالياً في صالة نادي الزهور في العاصمة المصرية القاهرة، وتمتد حتى 21 يوليو الجاري.

ونجح "أبيض" الشباب أمام السعودية، في استعادة نغمة الفوز، وتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية مساء يوم الجمعة الماضي أمام المنتخب القطري بواقع (74-86).

كما شهدت منافسات ثاني أيام البطولة، أمس، فوز المنتخب الجزائري على صاحب الضيافة المنتخب المصري (76-73)، وفوز المنتخب القطري على المنتخب الكويتي (83-72).

وفرط المنتخب السعودي بفرصة انهاء الربع الأول متفوقاً على المنتخب الإماراتي (19-14)، بعد أن سجل الربع الثاني تعادلاً في الأداء والنتيجة بواقع (16-16)، قبل أن يستعيد لاعبي "الأبيض" اتزانهم، وينجحوا في فرض إيقاعهم خلال مجريات الشوط الثاني، وبسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (22-6 و20-18) والفوز بالمباراة.

وبختام الجولة الثانية، تصدر المنتخبين الجزائري والقطري الترتيب العام برصيد أربعة نقاط لكل منهما، بفارق النقطة عن المنتخبين الإماراتي والمصري، ويتشارك المنتخبين الكويتي والسعودي في المركز الأخير.

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