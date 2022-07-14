بضم السناني.. الوصل يحسم «الصفقة الأهم» في ملف بناء «الإمبراطور الجديد»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تلقّى جمهور الوصل دفعة معنوية كبيرة، بعدما تعاقدت شركة الكرة في «الإمبراطور» مع حارس المرمى الدولي خالد السناني بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة من الظفرة لمدة موسم واحد، ليحسم «الفهود» الصفقة الأهم له خلال فترة الانتقالات الحالية ضمن جهود شركة الكرة في بناء فريق جديد يعيد الوصل إلى المنافسة على البطولات والفوز بالألقاب في الموسم المقبل.

ويُعد مركز حراسة المرمى من أبرز المراكز التي كانت تؤرق شركة الكرة والجمهور الوصلاوي، خصوصاً مع قلة الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات، إلى جانب تمسك غالبية الأندية بأفضل حراس المرمى الموجودين في الدولة.

ورغم تعاقد الوصل الشهر الماضي مع حارس المرمى عبدالله ناصر قادماً من الفجيرة، ولكن يعد انضمام خالد السناني هو «الصفقة الأهم»، لما يمتلكه الحارس الدولي من خبرة كبيرة مع كل من الجزيرة والظفرة، ليصبح السناني الصفقة السابعة لـ«الفهود» خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما تعاقدت شركة الكرة مع كل من عمر عبدالرحمن قادماً من شباب الأهلي، وعبدالله ناصر سالم وناصر سالم من الفجيرة، والمغربي سفيان بوفتيني في صفقة انتقال حر، وغابرييل دي سوزا «غابرييلزينهو» من ريو آفي البرتغالي، وهزاع سالم في صفقة انتقال حر، وأخيراً خالد السناني على سبيل الإعارة من الظفرة لمدة موسم واحد.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي بوتافوغو البرازيلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوصل، البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن إدارة النادي ستتقدم بعرض رسمي لإدارة «الإمبراطور» لضم أوليفيرا.

وأوضحت صحيفة «فوغاونت» أن جيلبيرتو أوليفيرا يعد أبرز اللاعبين الذين تسعى إدارة بوتافوغو للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، مبينة أن النادي البرازيلي يسعى لحسم ملف التعاقد مع مهاجم يدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي بالبرازيل.

وأضافت: «جيلبيرتو لديه تجارب ناجحة في البرازيل، أبرزها مع باهيا لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب لعبه في صفوف كل من سانتا كروز وإنترناسيونال وسبورت وبورتوغيزا وفاسكو ديغاما وساو باولو وسبورت ريسيفي، لذلك يعد من أبرز الأسماء المتاحة حالياً لتعزيز صفوف فريق بوتافوغو».

وتابعت: «بوتافوغو يضم حالياً في صفوفه كلاً من إريسون وماثيوس ناسيمنتو ودانييل كروز كخيارات في خط الهجوم، بينما تفاوض النادي لأشهر عدة مع اللاعب زهافي الذي انتقل إلى مكابي».

يذكر أن جيلبيرتو أوليفيرا (33 عاماً) انضم إلى الوصل في فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير الماضي، قادماً من باهيا البرازيلي في صفقة انتقال حر، إذ تألق أوليفيرا بشكل كبير مع «الإمبراطور»، وأحرز هدفين في أول مشاركة له مع الفريق في مرمى العين بربع نهائي كأس رئيس الدولة، وقاد الفريق إلى نصف النهائي، بينما شارك اللاعب البرازيلي في 15 مباراة مع «الأصفر» في مسابقتَي دوري أدنوك للمحترفين وكأس المحترفين بمعدل دقائق بلغ 1219 دقيقة، وأحرز خمسة أهداف، وصنع ثلاثة أهداف، وبلغت عدد تسديداته 28 تسديدة بنسبة دقة بلغت 15 تسديدة باتجاه المرمى.

الوصل تعاقد، الشهر الماضي، مع حارس المرمى عبدالله ناصر قادماً من الفجيرة.

مركز حراسة المرمى من أبرز المراكز التي كانت تؤرق شركة الكرة والجمهور الوصلاوي.

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