بنفيكا يتلقّى عرضين من الإمارات لضم بيتزي وتاعرابت

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي بنفيكا تلقّى عرضين من فريقين في الدوري الإماراتي للتعاقد مع كل من اللاعب المغربي عادل تاعرابت، واللاعب البرتغالي لويس ميغيل (بيتزي) خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «أوغوغو» أنه هناك أندية من دوري المحترفين أبدت اهتمامها بالتعاقد مع كل من تاعرابت وبيتزي في الموسم المقبل، لافتة إلى أن إدارة بنفيكا لا تمانع رحيل الدولي المغربي إلى الإمارات والأمر نفسه بالنسبة إلى اللاعب البرتغالي.

وأضافت: «أولوية إدارة بنفيكا هي بيع بطاقة عادل تاعرابت بشكل نهائي، ولكن رئيس النادي البرتغالي روي كوستا لن يمانع إعارة اللاعب المغربي حتى يتم توفير الراتب الذي يحصل عليه تاعرابت مع النادي».

وتابعت: «تاعرابت يُعد خارج حسابات مدرب بنفيكا نيلسون فيريسيمو، واللاعب المغربي حالياً بدأ فترة إجازته السنوية بعدما أنهى موسمه بشكل متأخر بداعي مشاركته مع منتخب المغرب في الشهر الماضي، بينما تسعى إدارة بنفيكا للتوصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبل تاعرابت مع الفريق، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2023».

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي لويس ميغيل «بيتزي» بدأ فترة الإعداد مع فريق بنفيكا، عقب انتهاء إعارته إلى باشاك شهير التركي في الموسم الماضي، إذ شارك في 12 مباراة وأحرز هدفاً واحداً وأسهم في إحراز هدف، مبينة أن الجهاز الفني لبنفيكا يأمل أن تتم إعارة أو بيع بيتزي لإفساح المجال لإبرام تعاقدات جديدة، خصوصاً أن عقد بيتزي مع بنفيكا ينتهي أيضاً في يونيو 2023.

يُذكر أن عادل تاعرابت 33 عاماً يمتلك مسيرة رائعة إذ نشأ في فريق الناشئين بنادي لانس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي في الفترة من 2007 إلى 2014 ولعب في صفوف أندية توتنهام وكوينز بارك رينجرز وفولهام، قبل أن يلعب في 2014 على سبيل الإعارة مع ميلان الإيطالي، ثم انتقل بشكل نهائي إلى بنفيكا البرتغالي في 2015 حتى الآن، وخلال هذه الفترة لعب لمدة موسم واحد معاراً إلى جنوى الإيطالي في 2017.

في المقابل، نشأ لويس ميغيل «بيتزي» 32 عاماً في نادي براغا البرتغالي ولعب في العديد من الأندية بالبرتغال أبرزها باكوس فيريرا وبنفيكا، بينما خاض ثلاث تجارب في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول، وأخيراً لعب الموسم الماضي مع باشاك شهير التركي.

أولوية إدارة بنفيكا هي بيع بطاقة عادل تاعرابت بشكل نهائي.

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