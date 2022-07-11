الفجيرة يتعاقد مع المدرب الجزائري سفيان نشمه

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عن تعاقده مع المدرب الجزائري سفيان نشمه، لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمه مساء الأثنين في المركز الإعلامي للنادي حيث سيخلف المدرب المواطن محمد عبدالله.

وأقيم المؤتمر الصحافي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة حميد خميس اليماحي، وعضو مجلس الإدارة ومدير الفريق الأول يوسف عبد الله، ومدير المركز الاعلامي عبد الله حميد، حيث تم تقديم المدرب والتطرق الى خطة الإعداد، والتي تتضمن تدريبات داخلية، إضافة إلى المعسكر الخارجي، والذي سيتم خلاله خوض عدد من المباريات الودية.

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