انطلاق مشروع البطل الأولمبي للفتيات في الشارقة الثلاثاء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات البرنامج الصيفي «فتيات اليوم.. بطلات الغد»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالتعاون مع كل من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، التابعين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

ويستمر البرنامج الصيفي لنهاية شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 6 رياضات أولمبية فردية، تقام في 6 مواقع، هي مركز الطفل بالرقة ومركز دبا الحصن ومركز الطفل بمغيدر ومركز الطفل بالقرائن، ومركز سجايا بالقرائن ومركز وادي الحلو في مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي والثانوي للبنات وذلك للفئة العمرية من (9-15) سنة.

وقال بيان صحافي: «تهدف المبادرة إلى نشر الوعي لاكتشاف المواهب الرياضية، وتحسين القدرات البدنية والمعرفية، والارتقاء بالجانب المهاري، وتعزيز السلوكيات السويّة لدى الفتيات، واستثمار أوقات الفراغ لديهم، بما يعود بالنفع على الجميع. عن طريق التكامل المؤسسي بين مؤسسة ربع قرن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من خلال البرنامج الصيفي تحت شعار فتيات اليوم بطلات الغد،

الشارقة 6 يوليو 2022».

وتتضمن الرياضات الست المدرجة في البرنامج الصيفي الريشة الطائرة، والتايكواندو، والجودو، والمبارزة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم.

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