الشارقة يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد بالفحوص الطبية

المصدر: جوني جبور - دبي

دشن فريق الشارقة لكرة القدم برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بإجراء الفحوص الطبية الخاصة ببداية الموسم الرياضي للاعبي الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة بمستشفى الجامعة بالشارقة، الشريك الطبي لنادي الشارقة، وتحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة الرياضي.

ويستمر برنامج الفحوص للاعبين المواطنين لمدة أربعة أيام، حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تجري كل مجموعة الكشف بداية من الرابع من يوليو حتى الثامن من الشهر نفسه، لتبدأ بعدها مرحلة إجراء الفحوص للاعبين الأجانب بعد وصولهم الى الدولة، قبيل المغادرة للمعسكر الإعدادي الخارجي بالنمسا منتصف يوليو.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي الدكتور عبدالعزيز المهيري، أن الشراكة المجتمعية بين نادي الشارقة الرياضي ومستشفى الجامعة بالشارقة هي استكمال للتعاون بين المؤسستين الذي بدأ قبل عامين، حيث أشرفت كوادر المستشفى على الكشف الطبي للاعبي النادي في مختلف الألعاب منذ الموسمين السابقين.

وقال المهيري في تصريحات صحافية، إن «فحوص الموسم الجديد طالت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفريق تحت 21 سنة، وستتواصل الفحوص للاعبي المراحل السنية لكرة القدم والألعاب الجماعية من كرة اليد وكرة السلة والألعاب الفردية».

وأوضح المهيري أن الغرض من الفحوص الطبية لبداية الموسم التأكد من سلامة اللاعبين وتوفير بيانات صحية محدثة لهم تساعد على توفير رعاية صحية مميزة على جميع فترات الموسم الرياضي.

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