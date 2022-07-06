«الشارقة الرياضي» و«الإذاعة والتلفزيون» يبحثان دعم الفعاليات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، يوم الخميس الماضي، بمقر الهيئة، لبحث خطط التعاون المشترك في مختلف الفعاليات والبطولات، بما يسهم في دعم وتطوير الحركة الرياضية والإعلامية بالإمارة.

حضر الاجتماع رئيس المجلس عيسى هلال، ومدير عام الهيئة محمد خلف، ومدير الهيئة راشد العوبد، ومدير قناة الشارقة الرياضية بالإنابة محمد السويدي، ومدير برامج القناة عتيق محمد. وقال بيان صحافي: «تضمن الاجتماع مناقشة أهمية عمل التقارير التلفزيونية والأرشيفية التي تتناول النشاط الرياضي في الإمارة بشكل عام، وإظهار معالم وعلامات البنية التحتية الحديثة والمتطورة في الإمارة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news