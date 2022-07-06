«أبيض الجوجيتسو» يكثف استعداداته لدورة الألعاب العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته الجادة لدورة الألعاب العالمية، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري، حيث دخل الفريق في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد في معسكره الخارجي بالولايات المتحدة.

وتضم قائمة المنتخب المشارك في هذه الدورة كلاً من فيصل الكتبي، في (وزن 85 كغم)، ومحمد العمري (وزن 77 كغم)، ومحمد السويدي (وزن 69 كغم)، وشمّا الكلباني (وزن 63 كغم).

ويقول رامون ليموس، المدرب الأول للمنتخب الوطني إن الوصول المبكر لبعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأميركية وإقامة معسكر تدريبي هناك يأتي ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان جاهزية وتركيز لاعبي المنتخب استعداداً للبطولة.

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