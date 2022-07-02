الوحدة يدعم حراسة المرمى بالحمادي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أعلن نادي الوحدة عن التعاقد مع الحارس زايد الحمادي (26 عاماً) في صفقة انتقال حر.

وقال النادي عبر حسابه في "تويتر" إنه تم التعاقد مع الحارس الذي سبق له الدفاع عن ألوان الظفرة وحتا وخورفكان بعقد يمتد لثلاث مواسم اعتباراً من الموسم الجديد وحتى 2025.

وتعد صفقة الحمادي الثانية التي يبرمها الوحدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع مهاجم النصر سيباستيان تيغالي، لمدة موسم واحد وفي صفقة انتقال حر أيضا.

وأعرب زايد الحمادي في تصريحات للموقع الرسمي للوحدة عن امتنانه لإدارة النادي، لثقتها في قدراته والدفاع عن شعار العنابي في الموسم الجديد، معربا عن تطلعه أن يُقدم أفضل ما لديه ليكون عند ثقة الإدارة وجماهير النادي لخدمة الفريق في مشواره المحلي في الموسم المقبل.

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