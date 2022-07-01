خيول الإمارات تواجه الأقوياء في "كورال إكليبس" البريطاني العريق

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق محبي سباقات الخيل العالمي، غداً السبت، إلى مضمار سانداون البريطاني العريق، حيث تخوض خيول الإمارات التحدي في مواجهة الأقوياء على لقب سباق "كورال إكليبس" لمسافة الميل وربع الميل (2000 متر) عشبي، المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً والبالغ إجمالي جوائزه 448 ألفاً و363 جنيه إسترليني.

ويحمل ممثلا خيول الدولة، المهر "نيتف تريل" بشعار "غودولفين"، و الجواد"لورد نورث" لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، الآمال في إهداء ملاك الإمارات اللقب الـ 15 تاريخياً لهم في السباق العرق الذي تعود انطلاقته الأولى إلى العام 1886، وذلك منذ تتويج الجواد "بيبلس" المملوك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلقب السباق في نسخته للعام 1985.

ويتأهب نجم "غودولفين" المهر "نيتف تريل" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمتوج مؤخراً بلقب "2000 غينز الإيرلندي" لخيول "جروب1"، إلى السير على خطى زملائه في الفرق العالمي، ومنح الشعار الأزرق الشهير اللقب السابع تاريخياً والانفراد بلقب أكثر "الملاك" تتويجاً بسباق "كورال إكليبس"، بعد أن حققت خيول "غودولفين" الانتصار بهذا السباق مع كل من الجواد "هالينغ" صاحب ثنائية الفوز على التوالي عامي 1995 و1996، و"ديلامي" في 1998، و"رفيوز تو بيند" عام 2004، و"هوكبيل" نسخة 2016، وأخرها مع الأسطورة "غياث" في عام 2020.

بدوره، يسعى بطل الثنائية على التوالي في سباق "دبي تيرف" لعامي 2021 و2022 في أمسيات كأس دبي العالمي، إلى انتزاع الانتصار الثامن في مسيرته، والرابع له ضمن سباقات الفئة الأولى، بما فيها انتصاره الباهر في العام 2020 بلقب "برينس أوف ويلز" لخيول "جروب1" ضمن أيام مهرجان "رويال آسكوت" البريطاني العريق.

وتصطدم طموحات خيول الإمارات، بتواجد محفل قوي من خيول مسافات 2000 متر عشبي، يتقدمهم بطل "الدرابي الفرنسي" الجواد "فاديني" بشعار "أغا خان"، والجواد "باي بريدج" بإشراف المدرب الخبير السير مايكل ستوت، القادم من مركز الوصيف في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" في مهرجان "رويال آسكوت" منتصف الشهر الماضي.

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