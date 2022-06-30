الوصل يعود إلى مدرسة «التدريب الأرجنتينية» بعد غياب 4 سنوات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ليخلف المدرب البرازيلي أودير هيلمان الذي انتهت علاقته مع «الإمبراطور» بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وذكرت شركة الوصل على حسابها الرسمي في «تويتر» أنها تعاقدت مع بيتزي ليتولى تدريب «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل، لمدة موسم واحد.

وكانت «الإمارات اليوم» قد اشارت إلى اقتراب الوصل من التعاقد مع خوان أنطونيو بيتزي في 6 يونيو الماضي، إذ كانت المفاوضات حول فسخ عقد المدرب البرازيلي أودير هيلمان معقدة بسبب رغبة الأخير في الحصول على مستحقاته كاملة حتى نهاية الموسم المقبل.

ويعود الوصل إلى مدرسة «التدريب الأرجنتينية» بعد غياب 4 سنوات، منذ إقالة المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس في 2018، إذ يعد بيتزي هو المدرب الأرجنتيني السادس الذي يتولى تدريب «الفهود» منذ تطبيق الاحتراف في 2008، وتأمل شركة الوصل لكرة القدم أن يكرر مدرب منتخب السعودية السابق، التجربة الناجحة لـ«الأصفر» مع مدرب المنتخب الوطني الحالي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قاد الوصل لتحقيق أفضل نتائجه في المواسم الماضية بحصول الفريق على المركز الثاني والثالث في الدوري في 2017 و2018 وتأهله إلى دوري أبطال آسيا مرتين وتأهله إلى نهائي كل من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في 2018.

ويعد أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا أول مدرب أرجنتيني يتولى تدريب الوصل دوري المحترفين بقيادته «الإمبراطور» في موسم 2011-2012، بينما قاد مدرب فالنسيا ومنتخب مصر السابق، الأرجنتيني هيكتور كوبر «الفهود» في موسم 2013-2014، كما قاد غابرييل كالديرون الوصل في الفترة من أكتوبر 2014 إلى مايو 2016.

أما الفترة الأبرز للوصل فكانت تحت قيادة رودولفو أروابارينا لمدة 699 يوماً وهي الأطول ضمن المدربين الذي قادوا الفريق، عندما قاد «الفاسكو» الفريق في الفترة من يونيو 2016 حتى مايو 2018، وخلفه المدرب غوستافو كونتيروس في الفترة من مايو 2018 حتى أكتوبر من العام نفسه.

ويمتلك خوان أنطونيو بيتزي مسيرة رائعة إذ إن الوصل التجربة الثانية للمدرب الأرجنتيني في المنطقة بعدما قاد منتخب السعودية في الفترة من 2017 حتى 2019 وتولى تدريب «الأخضر» في كأس العالم 2018 روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات، بينما حقق المدرب البالغ من العمر 54 عاماً العديد من الإنجازات أبرزها قيادته تشيلي للقب كوبا أميركا عام 2016 على حساب منتخب بلاده الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبدأ بيتزي الذي اختار اللعب دولياً لإسبانيا بدل الأرجنتين من 1994 حتى 1998، مسيرته التدريبية عام 2005 بقيادة فريق كولون سانتا الأرجنتيني، ثم درب يونيفرسيداد دي سان مارتن البيروفي موسم 2006-2007، لينتقل بعد ذلك للتدريب في تشيلي بإشرافه على فريقي سانتياغو مورينينغ (2009-2010) ويونيفرسيداد كاتوليكا (2010-2011) وقاد الأخير إلى اللقب المحلي (2010).

وعاد إلى الأرجنتين لتدريب فريق روزاريو سنترال لموسم واحد، ثم سان لورنزو لموسم واحد أيضاً في 2013 وحقق معه لقب الدوري، وحط الرحال في إسبانيا عام 2014 لقيادة فالنسيا لكن لفترة قصيرة حيث بدأ رحلة جديدة في المكسيك مع فريق ليون لموسمين قبل الاشراف على تدريب منتخبي تشيلي والسعودية وسان لورنزو مجدداً ومواطنه راسينغ كلوب في 2021.

المدربون الأرجنتينيون للوصل منذ تطبيق الاحتراف

■ دييغو مارادونا 1 يوليو 2011 حتى 1 يوليو 2012.. 365 يوماً

■ هيكتور كوبر 7 نوفمبر 2013 حتى 4 مارس 2014.. 117 يوماً

■ غابرييل كالديرون 13 أكتوبر 2014 حتى 25 مايو 2016.. 590 يوماً

■ رودولفو أروابارينا 6 يونيو 2016 حتى 6 مايو 2018.. 699 يوماً

■ غوستافو كونتيروس 11 مايو 2018 حتى 19 أكتوبر 2018.. 162 يوماً

■ خوان أنطونيو بيتزي 29 يونيو 2022

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