العربي يتعاقد مع العامري وأبودقن.. ويفتح باب التسجيل في الأكاديمية

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

أعلن نادي العربي الرياضي الثقافي، عبر حسابه على «تويتر»، تعاقده مع اللاعب المقيم الروماني سلطان أبودقن، واللاعب عبدالله العامري، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكان نادي العربي قد تعاقد أخيراً مع مدرب الظفرة السابق المغربي بدر الدين الإدريسي، لقيادته في دوري الدرجة الأولى، بينما دشن تعاقداته مبكراً بتجديد عقد اللاعب عبدالله النوبي أيضاً.

وفي شأن متصل، أعلن النادي عن فتح باب التسجيل في أكاديمية النادي لكرة القدم للأعمار من (8 إلى 14) سنة، بهدف استكشاف اللاعبين الموهوبين، وضمهم لفرق النادي مستقبلاً.

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