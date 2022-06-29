طرح تذاكر مباريات دوري السلة الأميركي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) أبوظبي 2022، غداً (الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات).

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 2021، يومي الخميس والسبت السادس والثامن من أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات والخليج العربي بصفة عامة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان إنه سوف يتسنى للجمهور المحلي وعشاق الرياضة من داخل الدولة فرصة شراء باقات التذاكر المميزة وهي ذات مزايا مهمة ومتعددة، وتجارب كبار الشخصيات، وعروض الضيافة والإقامة في الفنادق المحلية بدءاً من الغد.

وأضافت بأنه تم تعيين الأسطورة شاكيل أونيل، الذي تم اختياره ضمن قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة والفائز بالدوري أربع مرات وعضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، سفيراً رسمياً لمباريات السلة الأميركية في أبوظبي، وسيحضر المباراتين المرتقبتين خلال أكتوبر المقبل.

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