10 تعديلات في لائحة مسابقات المحترفين.. أبرزها مشاركة 5 لاعبين أجانب

المصدر: منصور السندي - دبي

شهدت الورشة الموسعة التي نظمتها رابطة المحترفين لكرة القدم يوم السبت الماضي بفندق ميدان في دبي، بمشاركة ممثلي الأندية المحترفة بدوري أدنوك للمحترفين مناقشة العديد من التعديلات الخاصة بالمسابقات التي تنظمها الرابطة في إطار جهودها لتطوير مسابقاتها وتطوير اللوائح المنظمة لها.

ووفقاً لبيان صادر من رابطة المحترفين فقد اشتملت التعديلات على لوائح المسابقات والعمليات الخاصة بكل من دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين وكأس السوبر الإماراتي ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، ولائحة الاستادات ولائحة المعدات، ودليل الأمن والسلامة، ودليل بطاقات الاعتماد، ولائحة برامج الشباب.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي تمت مناقشتها خلال الورشة وبلغت نحو 10 تعديلات، إعداد اللاعبين المشاركين في مسابقة دوري المحترفين بحيث تكون قائمة كل فريق مكونة من 30 لاعباً عوضاً عن 36، مقسمة بواقع: 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، وعدد خمسة لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد خمسة لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية بجانب وضع آلية للمشاركات الخارجية بدوري أبطال آسيا.

«الإمارات اليوم» ترصد أهم التعديلات الجديدة في لوائح المسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين:

1 آلية خاصة للمشاركات الخارجية

على صعيد التعديلات الخاصة بدوري أدنوك للمحترفين، فقد تمت مناقشة إضافة بند جديد، ينظم المشاركة في دوري الأبطال في حال وجود أكثر من بطل مرشح للمشاركة في المسابقة يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدولة، فسيتم تحديد الآلية الخاصة بالمشاركة بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الرابطة، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، دون الإخلال بالمعيار الرياضي واللوائح المنظمة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

2 لائحة عقود اللاعبين

أما في ما يتعلق بعقود اللاعبين الاحترافية فتلتزم الأندية بتسليم نسخة عن جميع العقود الاحترافية الموقعة مع اللاعبين في أي من قوائم التسجيل للنادي لإدارة التراخيص بالرابطة في موعد أقصاه 10 أيام عمل من إقفال فترتي الانتقالات، خلال الموسم أو 10 أيام عمل من تاريخ العقد، في حال تسجيله خارج فترتي الانتقالات خلال الموسم.

3 قوائم اللاعبين

تمت مناقشة إعداد اللاعبين المشاركين في مسابقات المحترفين، بحيث يكون 30 لاعباً عوضاً عن 36، مقسمة بواقع: 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2006 وما قبل وعدد خمسة لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد خمسة لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية، على أن يتم منح الأندية الحق في تسجيل اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات في الخانات المخصصة للاعبين الأجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة.

4 شروط مشاركة اللاعبين

من ضمن البنود التي شهدتها الورشة مناقشة مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة شريطة أن يكونوا قد أتموا 16 عاماً في تاريخ المشاركة، وتم اعتماد ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين على ثمانية لاعبين، وتم كذلك الإعلان عن إلغاء بند وجوب تسجيل ثلاثة لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية (ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية) في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق.

5 اشتراطات تعديل موعد مباراة

تمت مناقشة الاشتراطات المطلوبة لتعديل موعد أو تاريخ مباراة بناء على طلب النادي فيتوجب التقدم بالطلب قبل أسبوع على الأقل من موعد إقامة المباراة، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ وسبب التعديل وموافقة الطرف الآخر، فيما يكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقاً لتقدير الإدارة التنفيذية.

6 رش الملعب

بخصوص رش أرضية الملعب بالمياه، تمت مناقشة أنه يجب على النادي المضيف الالتزام برش أرضية الملعب في الفترة قبل ساعة واحدة من بداية المباراة، وفقاً لمدة لا تقل عن خمس دقائق، على أن يرجع قرار إلغاء فترة الرش الإلزامية من عدمه لحكم ومراقب المباراة بعد الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية السائدة، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بإبلاغ مراقب المباراة عن توقيتات رش الملعب في الاجتماع التنظيمي المنعقد قبل ثلاث ساعات من بداية المباراة، وتمت مناقشة أنه في حال رش الملعب وعدم إخبار مراقب المباراة، أو في حال رغبة النادي برش الملعب قبل وصول مسؤولي المباراة، يجب إبلاغ مسؤولي شركة البث التلفزيوني ومسؤول شركة شاشات العرض الإلكترونية برش الملعب، وفي حال مخالفة ذلك يتم تغريم النادي طبقاً لإجراءات ضبط الجودة، وإلزامه بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق بمزودي الخدمة للرابطة بناءً على تقرير معتمد من الرابطة بقيمة الأضرار.

7 كأس رابطة المحترفين

من ضمن التعديلات الجديدة في لوائح المسابقات التي تنظمها رابطة المحتريفين، فإن على صعيد مسابقة كأس رابطة المحترفين فقد تمت مناقشة إقامة ثلاثة أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تغادر.

8 آلية جديدة

أعلنت رابطة المحترفين أنه تمت مناقشة مشاركة بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، بداية من دور الثمانية، وفي حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين هو بطل كأس رابطة المحترفين، يصعد وصيف بطل كأس رابطة المحترفين بجانب بطل الدوري.

9 بند جديد

تمتمناقشة إلغاء بند إلزام تسجيل ثلاثة لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية، وممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق، كما أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات على 10 لاعبين، وداخل الملعب ستة لاعبين في الوقت ذاته.

10 كأس السوبر

بخصوص كأس السوبر، تمت مناقشة أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات على ثمانية لاعبين.

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