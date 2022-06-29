تمديد مهلة التقدم بعروض لاستضافة كأس آسيا 2023

المصدر: بكين - رويترز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أنه مدد المهلة النهائية لاستقبال ملفات استضافة كأس آسيا 2023، بعد انسحاب الصين من الحصول على حقوق تنظيم المسابقة القارية.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من فيروس كورونا كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إنه يجب على الاتحادات الراغبة في استضافة كأس آسيا أن تتقدم بملفات بحلول 15 يوليو بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في 30 يونيو.

وأكد اتحاد كوريا الجنوبية منذ أيام أنه سيتقدم بملف لاستضافة المسابقة، بينما قالت اليابان في مايو إنه حدث تواصل معها بشكل غير رسمي لمعرفة إمكانية إقامة المسابقة على أرضها.

وأعلن الاتحاد الأسترالي أنه يدرس التقدم بعرض محتمل أيضاً.

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