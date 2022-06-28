141 ميدالية حصاد قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي (صور)

المصدر: أحمد طارق- دبي

حقق قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي إنجازاً كبيراً في موسم 2021-2022 بالحصول على عدد كبير من الألقاب والميداليات الملونة في مختلف الألعاب بعدما حصلت فرق القطاع على سبع بطولات في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية، لتضاف إلى سجل النادي العامر بالكؤوس والألقاب.



وبلغ عدد الميداليات التي توجت بها الفرق الجماعية والفردية 141 ميدالية ملونة، 52 ذهبية و39 فضية و50 برونزية، ما يؤكد على تميز اللاعبين والاهتمام الكبير من قطاع الالعاب الرياضية بكافة الألعاب بالنادي، إذ تأتي هذه الإنجازات ترجمةً لجهود مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، الذي حرص على توفير كافة أسباب النجاح، وبذلوا جهداً مقدراً أسهم في تحقيق البطولات المذكورة، حيث كان واضحاً منذ بداية الموسم بأن شباب الأهلي مقدماً على تحقيق البطولات وذلك من خلال تعاقداته مع عدد من اللاعبين والمدربين المميزين، كما كان لمجلس الإدارة دوراً كبيراً في تحقيق الانجازات بدعمهم المتواصل للفرق من خلال التواجد الرسمي لهم خلال التدريبات والاستعدادات للموسم وأثناء الدوري والمباريات الفاصلة والنهائية.

وتتويجاً لجهودها وهذه النتائج الرائعة نالت شركة الألعاب الرياضية جائزة التفوق الرياضي كما حصل لاعب فريق كرة اليد حمد إسماعيل الفلاسي كأفضل لاعب في الألعاب الرياضية.

أما بالنسبة إلى حصاد البطولات حصل فريق كرة السلة على ثلاثة ألقاب، هي الدوري وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، كما حقق فريق شباب كرة السلة بالنادي بطولة الدوري.

من جهته حصل فريق الدراجات على لقبين هما الدوري العام، وكأس رئيس الدولة، كما حقق المركز الأول في طواف اليوبيل الذهبي من أبوظبي إكسبو 2020، وحصل الفريق على المركز الأول في الفرقي والفردي لسباق السلم للدراجات الهوائية (حتا – إكسبو) وبطولة الدوري للفردي العام " سباق كلباء للدراجات"، وبطولة النخبة للسيدات في سباق " السلم للدراجات الهوائية"، وبطولة السباق الفردي ضد الساعة للرجال بمنطقة نزوى لمسافة 33 كلم، وتصدر الترتيب العام لطواف الشارقة واحرازه للمركز الأول، وحقق المركز الأول في سباق الفردي العام للدوري العام للرجال " أم القيوين"، والمركز الأول في سباق الرجال وتحت 23 سنة في منطقة المدام.



وبالنسبة للكرة الطائرة حصل النادي على درع التفوق العام للكرة الطائرة، حيث توج فريق الكرة الطائرة ببطولة الدوري، ودوري الناشئين تحت 17 سنة وأشبال الطائرة على الدوري العام لبطولة الأشبال تحت 14 "أ"، وحقق فريق الاشبال "ب" تحت 12 سنة بطولة الدوري العام للأشبال الفئة "ب".

ونال فريق ألعاب القوى بالنادي بطولة كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية، وتمكن فريق كرة الطاولة من حصد ثنائية الموسم الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما استطاع فريق الكاراتيه تحقيق عدد من الألقاب على المستويين الفردي والفرقي، وحقق الفريق درع التفوق العام للرجال والشباب والسيدات (كاتا وكوميتيه) ودرع التفوق العام للأشبال والفتيات والناشئين والناشئات) ( كاتا وكوميتيه) والترتيب العام شباب وآنسات ( كاتا وكوميتيه) والترتيب العام أشبال وفتيات( كاتا وكوميتيه) والترتيب العام ناشئين وناشئات (كاتا وكوميتيه)، ودرع الجهاز الفني المتميز، كما حصل على المركز الأول لبطولة نجوم المستقبل الكاتا والكوميتيه للمواطنين، وحققت لاعبة شباب الأهلي شهد خرام من فريق المبارزة الميدالية الذهبية لبطولة الدولة تحت 20 سنة لسلاح السيف.



من جانبه تقدم مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي ولكل فرق النادي على ما حققته خلال الموسم المنصرم، مشيداً بالعمل المميز الذي قدمه كل أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين، ووعد مجلس الإدارة بالاستمرار في دعم الفرق المختلفة ومضاعفة الاهتمام بها في المواسم المقبلة سعياً لتحقيق مزيد من الإنجازات.

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