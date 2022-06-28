عجمان يمدّد عقود 3 من نجومه ويغلق ملف «الحرس القديم»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أنهى نادي عجمان تجديد عقود الثلاثي، محمد إسماعيل ووليد اليماحي وحسين عبدالرحمن لمدة موسمين لكل منهم من دون الكشف عن المقابل المادي، وذلك بحسب تأكيدات مدير الفريق محمد حسين.

وكانت إدارة البرتقالي، قد نجحت في تمديد عقود كل لاعبيه التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية يونيو الجاري.

وأعلن عجمان في وقت سابق تجديد عقود كل من: بلال يوسف، وعبدالله صالح، عبدالرحمن راكان، واللاعب الصاعد عبدالله عبدالعزيز، وتجديد عقد اللاعب السلوفيني، ميرال ساماردزيتش، لمدة موسم واحد وتمديد إعارة لاعب شباب الأهلي، سعيد سليمان، لمدة موسم واحد.

فيما خرج من قائمة البرتقالي، الثلاثي، راشد مال الله وحسن زهران الذي أعلن اعتزاله رسمياً، واللاعب المقيم، المغربي عصام سحتيت.

وأكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم» أن تجديد عقود كل لاعبي عجمان تم على ضوء تقرير المدرب الصربي غوران، الذي أوصى ببقاء هؤلاء اللاعبين لحاجة الفريق لجهودهم، وهو ما نجحت إدارة النادي في إتمامه على مدار الأيام والأسابيع الماضية.

وقال محمد حسين: «إدارة النادي تسعى من خلال التنسيق مع المدرب الصربي، إلى حسم ملف اللاعبين الأجانب والمقيمين قبل بدء المعسكر، إذ يتوافر لدى النادي العديد من الأسماء التي تجري دراستها بعناية كاملة».

ولفت: «نضع الأولوية الأولى للاعب البرازيلي ليونادرو، الذي لعب معاراً لعجمان من شباب الأهلي لمدة موسمين، إذ طلبنا تمديد إعارة اللاعب لموسم ثالث، وملف هذا اللاعب لم يُحسم بشكل كبير حتى الآن بعد دخول أكثر من ناد على خط المفاوضات، وطلبت الحصول على خدمات اللاعب بعد تألقه معنا، وفي انتظار رد شباب الأهلي النهائي على هذا الملف».

ويتردد أن شباب الأهلي يسعى لبيع بطاقة اللاعب والذي لم يتبق من عقده مع الفرسان سوى موسم واحد، إذ يرغب كل من الوصل والوحدة الاستفادة من خدمات اللاعب إلى جانب عجمان.

وحول موقف اللاعب البحريني علي مدن من الانضمام لعجمان، قال محمد حسين: «خاطبنا نادي الرفاع البحريني بشكل رسمي، على طلب ضم اللاعب ولو على سبيل الإعارة، ولم يصلنا ردهم النهائي حتى الآن على العرض، وقد علمنا أن إدارة الرفاع وصلها أكثر من عرض للحصول على خدمات «مدن»، أحدهما من ناد محلي والآخر من السعودية، ونأمل أن تتوج جهودنا في الحصول على خدمات اللاعب بالنجاح، خصوصاً أنه كان من أبرز نجوم الدوري في الموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة مع العروبة.

الاستقرار على «الأجانب»

استقرّ عجمان على ثلاثة لاعبين أجانب بشكل رسمي للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، هم التونسي فراس بالعربي، المرتبط بعقد مع النادي لموسمين، والمغربي وليد أزارو، الذي مدد عقده مع النادي لموسمين أيضاً بعد فشل تجربة احترافه في فرنسا، والسلوفيني ميرال.

ويسعى عجمان للتعاقد مع البحريني علي مدن، إضافة إلى لاعب أجنبي آخر يلعب في مركز الجناح الأيسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news