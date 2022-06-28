الوصل ينفصل عن هيلمان.. وبيتزي البديل

المصدر: أحمد طارق - دبي

توصلت شركة الوصل لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان، على رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب فسخ العقد الموقع بين الطرفين بالتراضي.

وأكد مصدر في نادي الوصل لـ«الإمارات اليوم» أن شركة الكرة في «الإمبراطور» توصلت إلى صيغة اتفاق مع أودير هيلمان تخص عدم استكمال عقده مع «الفهود» الذي يمتد حتى يونيو 2023، لافتاً إلى أن فسخ العقد تم بالتراضي بين الطرفين.

وأشار إلى أن شركة الكرة اتفقت مع المدرب البديل الذي سيتولى قيادة «الأصفر» في الموسم المقبل، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة، عقب إكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالتعاقد.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الإدارة الوصلاوية اتفقت مع المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي ليتولى تدريب فريق الكرة في الموسم المقبل، إلى جانب اختيار مدرب منتخب السعودية السابق لأعضاء الجهاز الفني والمساعدين.

يُذكر أن أودير هيلمان تولى تدريب الوصل في ديسمبر 2020 حتى نهاية موسم 2020-2021 خلفاً للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، إذ قدم «الإمبراطور» مستويات جيدة تحت قيادة المدرب البرازيلي، ما أسهم في توقيع عقد جديد معه يمتد حتى يونيو 2023. وقاد هيلمان «الإمبراطور» في 55 مباراة وحقق الوصل الفوز في 20 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر في 17 مباراة، بينما أحرز 86 هدفاً ودخل مرماه 75 هدفاً.

هليمان قاد الوصل في 55 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 18 وخسر 17.

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