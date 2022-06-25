العين يطلب زيادة عدد مرات رش الملعب بالماء لتجنب إصابات اللاعبين

المصدر: منصور السندي – دبي

أكد مدير الفريق الأول بنادي العين أحمد الشامسي، أن ناديه طلب من رابطة المحترفين زيادة عدد مرات رش الملعب بالماء أثناء المباريات التي تنظمها الرابطة إلى 3 مرات وذلك لحماية اللاعبين وتجبن تعرضهم لاصابات الملاعب.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة اللوائح وأجندة الموسم الكروي 2022-2023 التي نظمتها الرابطة اليوم السبت بفندق ميدان في دبي بحضور ممثلي الأندية المحترفة.

وشدد الشامسي على أن نادي العين لايريد من هذا الطلب مصلحة شخصية وإنما لسلامة اللاعبين في جميع الأندية وفي كرة الإمارات وذلك حتى لاتفقد كرة الإمارات أكثر اللاعبين موهبة بسبب رش ملعب لا يستغرق سوى دقيقة واحدة اودقيتين.

وقال أحمد الشامسي لـ"الإمارات اليوم": "طلبنا من رايطة المحتلافين رش المعلب 3 مرات أثناء المباراة على أن تكون الرشة الأولى قبل ساعة واحدة من بدء المباراة، والرشة الثانية بعد إجراء عملية التسخين للاعبين، فيما الرشة الثالثة تتم بين الشوطين".

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