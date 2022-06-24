اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة موسم 2022-2023

المصدر:
  • منصور السندي –دبي
التاريخ:

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات الأدوار المختلفة لمسابقة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي   2022-2023 ، إذ ستقام مباريات دور ال  23 للمسابقة أيام 5 و6 و7  و8 ديسمبر المقبل فيما ستقام مباريات دور الـ 16 يومي 21 و22 فبراير المقبل وستقام مباريات الدور ربع النهائي في السابع من مارس المقبل والدور نصف النهائي يومي 5 و13 ابريل المقبل فيما سيحدد موعد المباراة النهائية لاحقا.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير"  البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب   من مباراة واحدة  من الدور  الـ 32 حتى الدور نصف  النهائي الذي سيلعب بنظام خروج  المهزوم من مباراتين".

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