نادي بني ياس ينظّم «أهلاً بالأبطال» لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم نادي بني ياس الرياضي الثقافي مجموعة من الفعاليات الرياضية المجتمعية المتنوعة لأصحاب الهمم، تحت مسمى «أهلاً بالأبطال»، في الصالة الرياضية المغلقة للنادي في الشامخة، بمشاركة واسعة مع جميع فئات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن اليوم الثاني حمل المزيد من الإثارة والحماسة في مجموعة كبيرة من التحديات المختلفة في معظم الرياضات البدنية بين أبناء مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبإشراف مباشر من مدربي ومشرفي النادي.

وفي لعبة كرة السلة، فقد أبدعت فتيات مؤسسة زايد، اللاتي رفعن راية التحدي، وكنّ على أعلى مستوى، حيث عبّرن عن سعادتهن بالمشاركة في مختلف الألعاب، مؤكدات أن العنصر النسائي لديه دائماً بصمة كبيرة في مختلف المجالات.

وشهد فعاليات اليوم الأول رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية، حميد بولاحج الرميثي، إلى جانب مدربي ومسؤولي اللعبة ومشرفي الصالة، وقد حصل المشاركون على مجموعة من الهدايا التذكارية وقمصان نادي بني ياس، وذلك تقديراً لهم على حضورهم الفعاليات، كما التقطوا مجموعة من الصور التذكارية.

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