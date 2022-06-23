نادي ضباط شرطة دبي يستضيف اليوم الأولمبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظّم اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الخميس، فعاليات «اليوم الأولمبي» تزامناً مع اليوم الذي تم تخصيصه سنوياً للاحتفال بالحدث، وتحتفي به جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم، حيث تقام هذه النسخة تحت شعار «الرياضة من أجل السلام».

وتقيم اللجنة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي، مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، بهدف الترويج للحدث، ومشاركة أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أهمية استثمار الأحداث الرياضية لنشر قيم السلام والإخاء وتعزيز أواصر المودة والصداقة بين جميع أفراد المجتمع. وأشار في كلمته بمناسبة اليوم الأولمبي أن اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تحرص على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة، من خلال الجانب المنوطة به الذي يتمثل في جعل الرياضة وسيلة للتقارب والتناغم بين الناس، وبث روح التعاون في نفوسهم، انطلاقاً من المبادئ الأولمبية السامية، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع الفئات والأعمار في الفعاليات الرياضية المتعددة خلال الحدث. وتوجه الفلاسي بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي، على شراكتها المثمرة وترحيبها باستضافة الفعاليات الرياضية لليوم الأولمبي بنادي ضباط شرطة دبي، مشيراً إلى أن نجاح الحدث لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي المشترك، والتنسيق المتبادل مع مختلف الجهات لرسم صورة زاهية تهديها الإمارات إلى العالم في هذا اليوم المهم في مسيرة الحركة الأولمبية.

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