10 فعاليات رياضية متنوّعة في دبي.. أبرزها الكيك بوكسينغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد دبي إقامة 10 فعاليات رياضية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، في مختلف المناطق بدبي.

وتتصدر بطولة سيسادا الدولية للكيك بوكسينغ قائمة الفعاليات التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري بدبي، وتقام البطولة يوم السبت 25 الجاري، في قاعة أرينا بمدينة جميرا، التي يحضرها نجم هوليوود العالمي الملاكم التايلاندي توني جا، بطل فيلم «أونغ باك».

ويتنافس في البطولة نخبة من أقوى أبطال الكيك بوكسينغ في العالم، من الصين وفرنسا وإيطاليا وبيلاروسيا وتركيا وإيران وغيرها، وتشهد البطولة إقامة 15 نزالاً، سيكون أبرزها النزال الرئيس بين البيلاروسي ديزنيس زوييف، بطل العالم 2014، الذي هزم العديد من اللاعبين المشهورين على مستوى العالم، وسيواجه الفرنسي جيريمي باييه، الذي فاز بالحزام الذهبي العالمي من اتحاد «دبليو بي إم إف» للمحترفين في الملاكمة التايلاندية، وحزام الذهب العالمي لبطولة «دبليو إم أو» العالمية للملاكمة التايلاندية، وحافظ على لقبه العالمي لثلاث سنوات متتالية منذ أكتوبر 2019.

كما يواجه الفرنسي فلورنت كاوتشي، الإيراني كامبيز عبدالله، في وزن 90 كيلوغراماً، كما يواجه الفرنسي رايان فاليرس، الإيطالي ستيفانو كابوني، ويواجه الإيراني بيجمان أنصاري، علي خان محمدي، كما يواجه الفرنسي راشيد حميل، الإيراني هادي صفاري، والفرنسي أليكسيس نيكولاس، الإيراني محمد أمير، والمغربي وليد الكحيل، الإيراني حسن، ويواجه الأميركي آرون زاكون، الإيراني مهدي أسعدي، والفرنسي رافايل رايبين، الإسباني خايزر حيات، والفرنسي مارتن ستيفن، أخميدوف، ويلتقي الصيني ليونغ، الجنوب إفريقي ستانلي، ويلتقي الصيني تويرادو، شاريبوف، والصيني ألاتينغ باوليجاو، الإيراني سيد علي موسافي، والصيني سيجوريلنغ، الإيراني نيما سارشام، كما يقام نزال للسيدات، حيث تواجه الفرنسية روجيري مايون، الإيرانية سهيلة مانصوريان.

بطولة الملاكمة

كما تقام بطولة «إف سي سي» للملاكمة يوم الجمعة 24 يونيو في نادي «في آي سي» للياقة البدنية للرجال بمنطقة القوز 3، التي تشهد ثمانية نزالات في مختلف الأوزان، حيث يتنافس في الوزن الخفيف الفلبيني جوفر مونتانو ضد الإندونيسي آري أجوستيان، وفي وزن الريشة يتنافس الفلبيني كي جي ناتوبلاج ضد التايلاندي أتانون كونلاونج، وفي وزن كروز يتنافس الإيطالي اليسيو بيسوتي ضد الهندي صني لالواني، وفي وزن الريشة يتنافس الفلبيني جون ري فيلار ضد الأوغندي لورانس سيكاتي، وفي وزن الذبابة السوبر يتنافس الياباني توشيهيكو إيرا ضد الإندونيسي فرانسيسكوس روديمان نوبي، وفي وزن خفيف الثقيل يتنافس الكويتي عبدالله حمو ضد الكاميروني جوي جيفتر شونجونيو، وفي وزن الريشة يتنافس الفلبيني جوري نودا ضد الفلبيني رومولو ميندوزا، وفي وزن الوسط يتنافس الفلبيني مارك جون كانيسيو ضد الفلبيني آلان بيودينا، وفي وزن سوبر لايت يتنافس الأوغندي دانيال سيبويا ضد الكوبي رودريغيز ليسيا.

سباق هاميلتون

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق هاميلتون أكواتيكس الصيفي للسباحة، الذي يقام يومي السبت والأحد 25 و26 الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7:30 مساء، ويشارك فيه 591 سباحاً وسباحة، من 19 أكاديمية، من بينها 7 أكاديميات من خارج الدولة، يتنافسون في الفئات العمرية من عمر 9 سنوات إلى 18 سنة. وتقام منافسات النسخة الرابعة من بطولة «ملك الطاولة» الدولية لمصارعة الأذرع التي تنظمها آول إن سبورتس للخدمات الرياضية، يوم السبت في ذا سبيس مجمع دبي للاستثمار 2، وتشهد مشاركة 6 من أقوى مصارعي الأذرع في العالم، من بينهم بطلا العالم، الكندي ديفون لارات، والجورجي ليفان ساجيناشفيلي.

3 سباقات للجري

كما تقام 3 سباقات للجري في مختلف المناطق بدبي، أولها سباق صحارى للجري الليلي، الذي تنظمه شركة الصحارى للخدمات الرياضية السبت 25 يونيو بنادي المرموم لسباقات الهجن، ويمتد لمسافات 11 كيلومتراً و1 و2 كيلومتر، ويشارك فيه أكثر من 300 متسابق، كما يقام سباق «كيو 2» للجري الليلي في مضمار ميدان، وسباق وافي الصيفي للجري الذي يقام داخل مركز وافي سيتي للتسوق الأحد.

التزلج بالعجلات

وتقام بطولة سكيتراتي الثالثة للتزلج بالعجلات في الصالة المغطاة بنادي الوصل الرياضي في منطقة الجداف، والتي تشمل التنافس للفئات من عمر 3 أعوام إلى 17 سنة، ويشارك فيها 200 متسابق ومتسابقة، كما تقام فعاليات مغامرات تب فاكتور للسيدات في نادي تيب فاكتور بمنطقة جي بي آر، ويقام كأس تك للريشة الطائرة للمؤسسات يوم الأحد في مركز برايم ستار الرياضي بمنطقة القصيص 2 رجال زوجي، و2 مختلط.

أبطال العالم في مصارعة الأذرع يلتقون في دبي السبت.

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