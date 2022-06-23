«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي بمشاركة 250 منتسباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة السادسة لنشاطه الصيفي 2022 تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 250 منتسباً، ويشتمل على 280 فعالية، أبرزها فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئي واسعافات أولية.

ووفق بيان صادر عن النادي، أمس، تشهد الجمعة يوماً رياضياً يشتمل على ألعاب ترفيهية تنافسية، حيث أعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت للمشاركين، إضافة إلى مسابقات ثقافية وفنية من أجل شغل أوقات أصحاب الهمم في العطلة الصيفية، والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي، والتعريف أيضاً بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة، ماجد العصيمي، أن نادي دبي لأصحاب الهمم يترجم توجيهات «القيادة الرشيدة» في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لأصحاب الهمم، من أجل تحقيق الاندماج الكامل في المجتمع.

وقال: «إن الجميع سعيد بالانطلاقة الحيوية للنشاط الصيفي في أسبوعه الأول، ما يؤكد رغبة المشاركين في الاستفادة والتميز خلال برامج النشاط على جميع الصعد، وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة».

وأشار العصيمي إلى أن الورش التخصصية المتعددة ستفتح آفاقاً وفرصاً من أجل اكتشاف مواهب «أصحاب الهمم» والعمل على تطويرها في حياتهم العملية، مبيناً أن النشاط الصيفي يعدّ منصّة لاستثمار أوقات الفراغ في فصل الصيف وتحويل هذه الطاقات إلى إيجابية.

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