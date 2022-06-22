آلاف السيدات في دبي يشاركن باليوم العالمي لليوغا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الآلاف من السيدات من مختلف الأعمار والجنسيات في الاحتفالية السنوية الكبرى التي نظمتها القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بمناسبة اليوم العالمي لليوغا، والتي تم تخصيصها للسيدات، وأقيمت في مركز دبي التجاري العالمي وعدد من مناطق دبي.

وحضر سفير الهند لدى الدولة سنجاي سودهير جانباً من الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، كما حضرت فوزية فريدون مديرة قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، وشرياسي سينغ، الرياضية الهندية وعضو الجمعية التشريعية بحكومة ولاية بيهار بالهند. وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «انطلقت الفعاليات في الساعة الخامسة مساء في مركز دبي التجاري العالمي، وقام المشاركون بتنفيذ مجموعة من التمرينات البدنية الخفيفة التي استمرت لنصف ساعة، وبدأت بعدها حصص اليوغا المجانية التي قادها عدد من معلمات اليوغا المحترفات من منظمة (آرت أوف ليفينغ) المتخصصة في المجال الإنساني والتربوي، من أبرزهن المعلمة ياشا، ودكتورة هيفاء محمد المتخصصة في اليوغا والمعالجة النفسية». ووفرت اللجنة المنظمة للفعالية كل فرص النجاح للحدث الكبير من خلال الحرص على تحقيق كل عوامل الجذب التي يمكن أن تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة، حيث تم تحديد نقاط تجمع في كل منطقة، وذلك حرصاً على سرعة وصول المشاركين إلى مكان الفعالية وتفادياً لما يمكن أن يسببه وصول المشاركين بسياراتهم الخاصة من ازدحام، كما وفرت اللجنة المنظمة بعض المعدات الخاصة بممارسة اليوغا.

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