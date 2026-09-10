حاجة بسيطة جداً وسهلة بعد الأكل تحميك من السكري

من الطبيعي أن يرتفع السكر في الدم بعد كل وجبة، لكن الارتفاع المتكرر أو الحاد قد يلحق ضررًا بالأوعية الدموية ويزيد خطر الإصابة بالسكري أو تفاقمه.

وكشفت مراجعة علمية جديدة عن استراتيجية بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، ألا وهي المشي لفترات قصيرة على مدار اليوم، وفقاً لما نقله موقع "Health".

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 30 دراسة سابقة، ونُشرت النتائج في مجلة Complementary Therapies in Medicine، شملت 31 دراسة و573 مشاركًا بالغًا، بينهم أشخاص أصحاء وآخرون يعانون اضطرابات استقلابية كالسكري من النوع الثاني أو مقدمات السكري.

وركزت هذه الدراسات على ما يُعرف ب"التمارين المتقطعة قصيرة المدى"، أي نوبات حركة لا تتجاوز 10 دقائق، تُكرر مرتين يوميًا على الأقل بفاصل زمني لا يقل عن 30 دقيقة بينها، سواء كانت مشيًا أو ركوب دراجة أو تمارين ذراعين أو تاي تشي أو يوغا أو تمارين مقاومة بسيطة كرفع الكعبين.

وأظهرت النتائج أن أخذ استراحات حركية قصيرة، مقارنة بالجلوس المتواصل، ارتبط بانخفاض مستويات السكر والإنسولين بعد الوجبات. وكان أبرز المستفيدين هم من ينهضون ويتحركون كل 30 دقيقة تقريبًا، خصوصًا عبر المشي. في المقابل، لم يُظهر مجرد الوقوف كل ساعة أي فائدة تُذكر على مستوى السكر.

ويرى مدير برنامج كريستنسن للرياضة والنشاط في معهد ويندي نوفاك للسكري، الدكتور براد ثراشر، أن هذه النتائج تتسق مع أبحاث سابقة، ومنها تحليل شامل نُشر عام 2022 أشار بدوره إلى أن نوبات التمرين القصيرة تحسّن مستويات السكر في الدم.

وتوضح أخصائية التغذية المتخصصة في السكري، إرين بالينسكي-ويد، أن الأمر منطقي فسيولوجيًا: فعند تحريك الجسم، ولو لفترة وجيزة، تستطيع العضلات سحب السكر من مجرى الدم بسهولة أكبر. وكلما تكررت هذه النوبات الحركية القصيرة، زادت الفائدة المحتملة لضبط سكر الدم.

وتقول: "لهذا السبب، تكون فترات الحركة القصيرة والمتكررة أكثر فاعلية لسكر الدم من تمرين طويل واحد يعقبه ساعات من الجلوس".

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