نهائي دوري أبطال آسيا يعود «ذهاباً وإياباً» في 2023

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

ستُقام المباريات الإقصائية لمنطقة الشرق بدوري أبطال آسيا في كرة القدم في مدينة سايتاما اليابانية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري أمس. وستُقام مباريات دور الـ16 والدورين ربع النهائي وقبل النهائي في أغسطس المقبل من جولة واحدة.

وقال الاتحاد القاري إن مدينة سايتاما ستستضيف مباريات دور الـ16، حيث يلتقي دايغو الكوري الجنوبي مع مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز بطل 2006 و2016، باثوم يونايتد التايلاندي مع كيتشي من هونغ كونغ، فيسيل كوبي الياباني مع مواطنه يوكوهاما مارينوس، وجوهور دار التعظيم الماليزي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل 2007 و2017.

يُذكر أن مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب ستُقام بين 3 و10 فبراير 2023 بنظام التجمع «وسيتم الإعلان لاحقاً عن مكان إقامتها».

أما الدور النهائي للبطولة فسوف يقام من مباراتي للذهاب والإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، وكانت النسخ الأخيرة من المسابقة شهدت إقامة الدور النهائي من مباراة واحدة.

ويلعب في منطقة الغرب الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف كارشي الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، رافعاً رصيده إلى أربعة ألقاب قياسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news