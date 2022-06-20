العين يتصدر بطولة التحدي للجوجيتسو.. و«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ثانياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومين في جامعة الإمارات بمدينة العين، وسط حضورٍ جماهيري كبير.

حضر منافسات اليوم الختامي كلٌّ من نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد يوسف البطران، وعضو المجلس الاتحادي الوطني خلفان الشامسي، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، حصد نادي العين المركز الأول برصيد 1760 نقطة، وحل لاعبو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف برصيد 1724 نقطة، ليكون المركز الثالث من نصيب أكاديمية بالمز الرياضية برصيد 1493 نقطة. وعلى صعيد ترتيب الدول، حلت الإمارات في الصدارة برصيد 5131 نقطة، والبرازيل ثانياً برصيد 659 نقطة، والأردن في المركز الثالث برصيد 530.

وفي تعليقه على البطولة، قال يوسف البطران: «تواصل بطولة التحدي للجوجيتسو تحقيق أهدافها في استقطاب مشاركات أكبر للفئات السنية الأصغر سناً، وترسّخ مكانتها ضمن خطط الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً». وتابع: «بطولة التحدي خرجت مميزة من خلال المستويات القوية التي قدمها اللاعبون واللاعبات، على الرغم من حداثة عهدهم في اللعبة، ونال أداء بعض المواهب في النزالات إعجاب أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذين يسعون باستمرار إلى تدعيم صفوفه باللاعبين الأكثر تميزاً، وقد أسهم الحدث في توفير خيارات متعددة أمام المدربين، ما يعد أحد أبرز مكاسب البطولة».

وأضاف البطران: «لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه الأسرة التي تعتبر شريكاً أساسياً للاتحاد في تنفيذ خططه وأجندته السنوية، حيث تتمتع بوعي كبير بدور رياضة الجوجيتسو في صقل موهبة الأبناء».

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