السويدي مديراً لقناة الشارقة الرياضية بالإنابة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بصفته رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قراراً إدارياً بتكليف الإعلامي محمد ماجد السويدي، القيام بمهام مدير قناة الشارقة الرياضية بالإنابة. ويأتي القرار استكمالاً لثقة مجلس الشارقة للإعلام بالكوادر الإعلامية الإماراتية، حيث ينضم السويدي للإعلاميين الإماراتيين الذين يقودون مسيرة الإعلام في قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والتي تضم أربعاً من القنوات المرئية وأربعاً من الإذاعات المسموعة.

ويمتلك السويدي رصيداً من الخبرة يمتد لأكثر من 15 عاماً، منذ التحاقه متدرباً في تلفزيون الشارقة عام 2007، حيث تم اختياره ليكون مذيعاً، وهو لايزال طالباً في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، والتي تخرج منها عام 2009، وقدم خلال رحلته الإعلامية العديد من البرامج الحوارية والمباشرة، من أهمها: في حضرة الكتاب، قرى، وطني، مع المسؤول، للشباب رأي، اقتصاد الشارقة، والخط المباشر، وغيرها.

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