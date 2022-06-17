اتحاد الكرة يبحث مع «الآسيوي» واقع الكرة في القارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، خلال لقائه، أمس، مع وفد الاتحاد الآسيوي، المكون من الأمين العام داتو ويندسور جون، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية وحيد كرداني، واقع كرة القدم في القارة الصفراء، وأهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون المستمر بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأعضاء، ما يساعد في تنمية رياضة كرة القدم وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «رحب محمد الظاهري بالوفد الآسيوي، مُشيداً بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد القاري، التي تسهم في خدمة عملية تطوير كرة القدم الآسيوية، وأكد متانة العلاقات بين الاتحادين، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف شؤون اللعبة في القارة الآسيوية، سواء الفنية أو التنظيمية أو الأمور الأخرى»، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم برامج الاتحاد الآسيوي، ويسهم بشكل كبير في إنجاحها». وأضاف: «تطرق اللقاء إلى أهمية مواكبة الاتحادات الأعضاء لتطور اللعبة، منها تطوير العمل الإداري والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيثُ يُعد اتحاد الإمارات لكرة القدم من الاتحادات الرائدة في الاعتماد على هذه التكنولوجيا في جميع المعاملات مع الأندية، من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقه عام 2011، والذي أسهم في سرعة وتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بمنتسبي اللعبة، وأحدث نقلة نوعية ومميزة في نشاط كرة القدم الإماراتية».

حضر اللقاء المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات عمر يبرودي، والمدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة حمد الجنيبي.

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