الثنائي الزعابي يشارك في «عالمية برمنغهام» للدواثلون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك ثنائي المنتخب الوطني للترايثلون سعود وفارس الزعابي، في مسابقة الدواثلون في دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنغهام بالولايات المتحدة الأميركية في 16 الشهر المقبل، بمشاركة 39 لاعباً من مختلف دول العالم. وتشهد المسابقة إقامة 3 سباقات بواقع 10 كم للجري، و40 للدراجات، ثم 5 كم عدواً مجدداً بنظام مسابقات النخبة، إذ تشهد المنافسات وجود أفضل العناصر المصنفة عالمياً، لاسيما اللاعبون المشاركون من فرنسا وإسبانيا. وأكد سعود الزعابي أنه يتم خلال الفترة الحالية تكثيف التدريبات والتركيز على كل النواحي الفنية بعد مشاركته الأخيرة في بطولة العالم للدواثلون، والتي لم يحالفه الحظ فيها عقب تعطل دراجته، ما حال دون استكمال المنافسة، مشيراً إلى أنه قد شارك في العديد من المحافل، سواء داخل الدولة أو خارجها، قبل أن يتحول إلى سباقات النخبة التي زادت من نسبة التحمل والقوة، لاسيما في البطولة الآسيوية الأخيرة التي نجح خلالها من مجاراة اللاعبين الآسيويين، وحجز بطاقة التأهل إلى الحدث العالمي.

وأشار الزعابي إلى أنه بمجرد النجاح في التأهل إلى الألعاب العالمية بعد تحقيق المركز الرابع في البطولة الآسيوية للدواثلون التي استضافتها البحرين مارس الماضي، وضع خطة برفقة المدرب من أجل الاستعداد المسبق، والظهور في الحدث بالصورة المنشودة، بعدما انخرط أغلب الرياضيين المشاركين في معسكرات للإعداد للدورة، وقد بدا ذلك واضحاً خلال بطولة العالم برومانيا، وتركيز جميع الفرق الرياضية من أجل التعرف إلى مستويات بعضها بعضاً، وبناء الخطط الفنية التي سيتم تطبيقها خلال فعاليات الدورة.

وأوضح الزعابي أن حظوظ الإمارات قائمة للمنافسة على ميدالية في مسابقة الدواثلون خلال الدورة العالمية، مثمناً دعم جميع الجهات الرياضية، وهي اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة واتحاد الترايثلون الذي حرص على خوضه لجميع الاستحقاقات برفقة زميله فارس الزعابي، الذي حل رابعاً ببطولة العالم الأخيرة برومانيا، وذلك بهدف اكتساب المزيد من الخبرات، إضافة إلى تقدمه بالشكر لنادي الوصل وفريق الشعفار للدراجات، حيث تتكاتف الجهود من أجل ذات الهدف، وهو إنجاح المشاركة الإماراتية في الحدث العالمي الكبير.

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