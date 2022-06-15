5 نتائج لاجتماع اللجنة النسائية في اتحاد الكاراتيه مع لاعبات المنتخب

المصدر: جوني جبور ■ دبي

عقدت اللجنة النسائية باتحاد الكاراتيه، أول من أمس، اجتماعها الدوري الأول، وذلك في مقر نادي ضباط شرطة دبي.

وترأست الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة اللجنة النسائية، الدكتورة حصة بن حيدر، وحضره عضوات اللجنة: مريم الشامسي وأمينة حاجي وأمل شهاب، بجانب حضور لاعبات المنتخب الوطني.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من النقاط المهمة، بهدف رفع المستوى الفني للاعبات، ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه اللاعبات خلال الفترة المقبلة، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

واستمعت الجنة إلى مقترحات لاعبات المنتخب الوطني، التي ركزت على تأسيس منتخب نسائي قوي للدولة قادر على المنافسة في البطولات والاستحقاقات الخارجية التي يشاركن بها.

وحرصت اللجنة النسائية في الاتحاد، مع انتهاء الاجتماع، على لقاء أولياء أمور اللاعبات، لتعزيز التواصل بين اللجنة وأولياء الأمور، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات الخاصة باللاعبات، وتلقي المقترحات التي من سبيلها تطوير آليات العمل وتنفيذها لدعم المنتخب.

نتائج الاجتماع

■الاستماع إلى مقترحات اللاعبات لتطوير المنتخب.

■ دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه اللاعبات خلال الفترة المقبلة.

■ تأسيس منتخب نسائي قوي للدولة.

■ تعزيز التواصل بين اللجنة وأولياء الأمور.

■ الوقوف على آخر المستجدات والتطورات الخاصة باللاعبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news