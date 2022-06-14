«كوريباس» بشعار «غودولفين» ينتزع لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» في «رويال آسكوت»

المصدر: جوني جبور-دبي

توج المهر «كوريباس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس، المخصص لخيول الفئة الأولى»جروب1«لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى اليوم في افتتاح النسخة 311 من مهرجان»رويال آسكوت«البريطاني العريق.

وأضاف»كوريباس«انتصاره الثاني في سلسلة سباقات الابطال البريطانية للموسم الحالي، بعد تتويجه أبريل الماضي بلقب»2000 غينيز البريطاني«، كما حقق المهر البالغ من العمر ثلاثة سنوات، انتصاره الثاني في سباقات»جروب1«الأعلى تصنيفاً عالمياً، والرابع في مسيرته المقتصرة على خمسة مشاركات في السباقات العالمية.

ونجح الفارس وليم بيوك في الحفاظ على قدرات»كوريباس«خلال المراحل الأولى من السباق، وقيادته إلى البقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في الـ 300 متر الأخيرة، والانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول محققاً زمناً بلغ دقيقة و39 ثانية و42 جزء من الثانية، بفارق الرقبة عن صاحب المركز الثاني المهر»لوسيل«بشعار»الشقب للسباقات«وإشراف لمدرب ريتشارد هانون وقيادة الفارس بات دوباس، فيما ذهب المركز الثالث للمهر»ماي بروسبيرو«المملوك لـ»سانديرلاند هولدينغ" وإشراف المدرب وليام هاغاس وقيادة الفارس توما ماركواند.

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