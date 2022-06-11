افتتاح بطولة آسيا للمبارزة بكوريا.. و15 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الاسيوي رئيس الاتحادين الاماراتي والعربي للمبارزة مساء أمس بطولة آسيا للمبارزة بالصالة الاولمبية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول والتي تستهل فعالياتها اليوم وتستمر لمدة 6 ايام حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

حضر حفل الافتتاح شين وان شو رئيس اتحاد المبارزة الكوري وحشد من المسؤولين الرياضين بكوريا ورؤساء البعثات المشاركة بالبطولة واقيم حفل الافتتاح وسط عروض فلكلوريه عبرت عن التراث للدولة المستضيفه وشغف الشعب الكوري بالرياضة. يشارك بالبطولة اكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 25 دولة اسيوية.

ويشارك منتخبنا الوطني للمبارزة بالبطولة ببعثة مكونة من 15 لاعب ولاعبة هم خليفه العبري وحامد المازمي " سلاح السابر رجال"، والعنود السعدي وشيخه الزعابي وزينب الحوسني وفجر المرزوقي "سلاح الايبيه فتيات"، وعبد الله الحمادي وخليفه الزرعوني ومحمد المازمي "سلاح الايبيه رجال"، وحمد الجلاف وشهاب الجعبي وعبد الرحمن الحوسني وخال المرزوقي "سلاح الفلوريه رجال"، ونورا البريكي والهيام البلوشي "سلاح الفلوريه فتيات"، يرافقهم مدربوا المنتخبات الوطنية الثلاثة اسامه عادل وجورجي ليمنوف ومناد غازي بالاضافة الى المرافقات ماهيتاب وصفي مدربة نادي الفجيرة للفتيات ومي العامري من نادي الشارقة للمرأة للفتيات.

ومن المقرر ان تبدأ الفعاليات بمنافسات الفردي سلاح الايبيه للفتيات وسلاح السابر للرجال يليها في اليوم الثاني للبطولة منافسات الفلوريه للفتيات والايبيه للرجال ويخصص اليوم الثالث لمنافسات السابر للفتيات والفلوريه للرجال على ان تخصص الايام الثلاثة الاخرى لمنافسات الفرق.

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