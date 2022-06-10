خيول غودولفين تطارد ألقاب سباقات الفئة الأولى في "بيلمونت بارك" الأميركي

المصدر: جوني جبور-دبي

تتجه انظار عشاق سباقات الخيل حول العالم غداً السبت إلى مضمار "بيلمونت بارك" الأميركي الشهير، حين يستضيف المضمار الملقب عالمياً بـ "بيغ ساندي" ثمانية سباقات من الفئة الأولى "جروب1" تطمح إلى ألقابها صفوة الجياد على الساحة الدولية، يبرز منها ثلاثة ممثلين عن الفريق العالمي "غودولفين".

وتدشن المهرة "ماتريا" بإشراف المدرب براد كوكس، أول مشاركات "غودولفين" في "بيغ ساندي" حين تخوض المهرة البالغة من العمر ثلاثة سنوات، تحدي الشوط الافتتاحي في سباق "أكورن ستيكس" لمسافة الميل (1600 متر) رملي، بطموح إضافة انتصارها الرابع على التوالي، بعدما حققت الفوز في مشاركتها الأخيرة في مضمار "شيرشل داونز" مايو الماضي في سباق "أيتب يلس ستيكس" المخصص لخيول "جروب2" وسبقته في شهري أبريل وفبراير الماضي بانتصارين باهرين في كل من مضماري "كينلاند" و"فير غراواندز"

ويدخل جواد غودولفين "سبيكرس كورنر" بإشراف المدرب وليام موت، التحدي الأصعب هذا الموسم، حين يواجه نجم الساحل الغربي الجواد الأميركي "فلايتلاين" في نسخة مثيرة من سباق "متروبوليتان هانديكاب" لخيول "جروب1" لمسافة 1600 متر رملي، ويستند "سبيكرس كورنر" في حظوظه بالمنافسة على اللقب إلى أدائه واندفاعه القويين، الذين قاداه في 2022 إلى تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، أخرها فوزه الساحق أبريل الماضي في سباق "كارتر هانديكاب" لخيول "جروب1" الذي جرى على مضمار "أكودكت" الأميركي.

ويدفع مدرب "غودولفين" بيرنارد والش، بالجواد "سانتين" للمنافسة على لقب سباق "منهاتن ستيكس" لخيول "جروب1" من عمر أربعة سنوات فما فوق ولمسافة 2000 متر عشبي، في سباق يطمح من خلاله "سانتين" إلى تسجيل انتصاره الثاني على التوالي في الفئة الأولى، بعد أن توج مايو الماضي بلقب "تيرف كلاسيك" في حفل "كنتاكي داربي" الشهير.

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