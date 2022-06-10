3 مباريات في الجولة الختامية لدوري ناشئة الشارقة لـ «الصالات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يشهد مركز ناشئة الذيد غدا إقامة الجولة الختامية لدوري ناشئة الشارقة لكرة قدم الصالات، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في النسخة الثالثة عشرة، بمشاركة 150 لاعباً. وتضم الجولة الختامية 3 مبارايات حيث يواجه فريق الذيد نظيره المدام، فيما يتقابل خورفكان مع واسط، ويلاقي فريق مليحة نظيره الثميد. الجدير بالذكر أن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية للمنتسبين، والعمل على رفع مستوى لياقتهم البدنية وتطوير مهاراتهم ورفد الأندية الرياضية بالمتميزين منهم، تمهيداً للوصول إلى أعلى مستويات التفوق والتميز الرياضي”.

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