«الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» يحصد 4 جوائز عن موسم 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2021 أربع جوائز خلال النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة خلال الموسم.

وحققت النسخة 13 من السباق أرقاماً قياسية، وحسمت أحداثها بلقب بطولة العالم للسائقين بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون على التصميم الجديد لمسار حلبة مرسى ياس. وتابع السباق الختامي من بطولة العالم ما يزيد على 108 ملايين مشاهد في مختلف أرجاء العالم. ومع الجماهيرية الواسعة التي حققها السباق في عام 2021 والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها رياضة الفورمولا1، يشهد السباق الختامي لموسم 2022 إقبالاً غير مسبوق على تذاكر الحدث بمختلف فئاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news