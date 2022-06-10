الوحدة ينافس روما وغلطة سراي على خدمات البرتغالي ميغيل دا سيلفا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أبدى نادي الوحدة اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب خط الوسط البرتغالي، ميغيل أنغلو دا سيلفا الشهير بـ«كسكا» (27 عاماً)، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي ليل الفرنسي، وسط اهتمام من أندية تركية على غرار غلطة سراي، وكذلك نادي روما الإيطالي، وكذلك أندية سعودية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب. وأوضحت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن دا سيلفا قد يكون قريباً من الوحدة، خصوصاً بعد تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال مديراً فنياً لـ«العنابي». وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرتغالي تسعة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وخاض اللاعب مع ليل 29 مباراة في الدوري الفرنسي، مسجلاً أربعة أهداف وصنع هدفاً، وسينتهي عقده رسمياً مع ناديه الفرنسي 30 الجاري، دون أن يقدم ناديه أي عرض لتمديد عقده.

وسبق للاعب أن مثل أندية براغا وباكوس فيريرا في البرتغال، قبل أن يخوض تجربة احتراف في فرنسا استمرت أربعة موسم. كما نشر موقع «فوتو ماكا» التركي تقريراً مطولاً عن اللاعب البرتغالي، إذا أكد أن غلطة سراي مهتم بشدة بخدماته. ويضم الوحدة لاعبين من البرتغال هما فابيو مارتينز وأدريان سيلفا.

من ناحية أخرى حدد الوحدة الخامس من يوليو المقبل موعداً لبدء تجمع الفريق استعداداً للموسم الجديد. وستبدأ فترة الاعداد بالقياسات الطبية التي تستمر ثلاثة أيام، ويتدرب اللاعبون داخل النادي الصحي قبل التوجه إلى النمسا 19 يوليو لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى منتصف أغسطس، وسيلعب خلاله الفريق ست مباريات ودية مع أندية أوروبية. عقد دا سيلفا ينتهي مع ليل الفرنسي 30 الجاري، وتبلغ قيمته السوقية تسعة ملايين يورو.

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