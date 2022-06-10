المنتخب الألماني سيغير لقب «مانشافت».. لأنه «مصطلح انعزالي»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

يبحث المنتخب الألماني لكرة القدم في التخلّي عن لقبه الشهير «مانشافت»، واستبداله بتسمية أخرى، بحسب ما أعلن مسؤولون في الاتحاد الألماني للعبة. وبدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم في استخدام مصطلح «دي مانشافت» (الفريق)، للإشارة إلى المنتخب الوطني للرجال في عام 2015، ولكن البعض في الاتحاد الألماني يرى وجوب إلغائه. وقال نائب رئيس الاتحاد هانس-يواكيم فاتسكه إن «هذا المصطلح انعزالي للغاية بالنسبة لي. يكنّ عن عدم احترام لكل المنتخبات (الوطنية) الناجحة الأخرى». ويعتقد زميله النائب الآخر لرئيس الاتحاد، هيرمان فينكلر، أن «أياً من المشجعين لا يجد نفسه معنياً بهذا المصطلح، وبالتالي هذا الأمر يسري على المنتخب الوطني». ويريد الدولي السابق، لوثار ماتيوس، تغيير الاسم، لأنه لا يعتقد أن الفريق يلعب حالياً كفريق. وقال لصحيفة «بيلد» الألمانية «سيكون من الجيد ابتكار اسم جديد، لإضفاء النضارة».

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