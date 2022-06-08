10 لاعبين يُسجلون أرقاماً لافتة في دوري وكأس المحترفين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

شدّ 10 لاعبين الأنظار في النسخة المنصرمة من دوري أدنوك وكأس المحترفين، بأرقام برزت على مستوى المسابقتين اللتين شهدتا تتويج العين بلقبيهما.

وتصدر قائمة اللاعبين الذين تألقوا بشدة هذا الموسم، محترف العين، التوغولي لابا كودجو، الذي نجح بمهارة عالية في أن يُعيد فريقه إلى منصة التتويج، بعد أن خاض الزعيم موسماً استثنائياً في نسخة 2020-2021، التي حل فيها سادساً.

للإطلاع على أبرز النجوم التي برزت رقمياً في الموسم المنصرم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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