فلامينغو يزاحم شباب الأهلي على البرتغالي غارديم

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فلامينغو البرازيلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم، لتولي تدريب الفريق، بدلاً من البرتغالي باولو سوزا، بعدما تراجعت نتائج فلامينغو في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة «غلوبو» أن غارديم يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب فلامينغو، بعدما استقرت إدارة النادي البرازيلي على إجراء تغيير في الجهاز الفني، خصوصاً عقب تلقيه الخسارة الثالثة في الدوري، الأحد الماضي، أمام فورتاليزا بهدفين مقابل هدف، ليتراجع فلامينغو إلى المركز الـ11 في لائحة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط، وتعادل وخسر في العدد نفسه من المباريات، بعد مرور تسع جولات من المسابقة.

وأضافت: «فلامينغو كان يخطط للتعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، ولكن توقيع الأخير على عقد مع الوحدة الإماراتي، أسهم في تغيير وجهة النادي البرازيلي لأكثر من مدرب آخر، أبرزهم ليوناردو غارديم، إلى جانب كل من الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، والأرجنتيني سيباستيان بيكاتشي، والأرجنتيني إدواردو بيريزو والبرتغالي فيتور بيريرا، والإسباني إيرنيستو فالفيردي».

وأشارت إلى أن ليوناردو غارديم منفتح على التفاوض مع فلامينغو، رغم وجود مفاوضات جادة من جانب شباب الأهلي للتعاقد معه، مبينة أن المدرب البرتغالي لم يرتبط بأي فريق منذ إقالته من تدريب الهلال السعودي في فبراير الماضي، موضحة أن غارديم كان من أبرز الأسماء التي تفضلها إدارة النادي، عقب رحيل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عن تدريب الفريق، ولكن إدارة النادي تعاقدت مع باولو سوزا الذي لم يحقق النجاح المتوقع منه مع الفريق منذ توليه قيادة فلامينغو في يناير الماضي بعقد يمتد حتى 2024.

يذكر أن وسائل إعلام برتغالية كانت قد أكدت أن شباب الأهلي اقترب بشكل كبير من التعاقد مع ليوناردو غارديم ليتولى قيادة «فرسان دبي» في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب مهدي علي الذي انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

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