كاراتيه «الشارقة» يقبض على ذهب «الكوميتيه».. وشباب الأهلي يظفر بدرع التفوق

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توج فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بلقب بطولة الدولة المفتوحة لمنافسات فردي «الكوميتيه» لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات، وللدرجتين الأولى والثانية من عمر 12 وحتى 19 عاماً، التي أسدل الستار عنها أول من أمس على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، ونافس في ألقابها 263 لاعباً ولاعبة من 16 نادياً ومركزاً في الدولة.

وتوج نادي شباب الأهلي بدرع التفوق العام لموسم 2021-2022. ونجح لاعبو ولاعبات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الفوز بـ47 ميدالية (17 ذهبية و11 فضية و19 برونزية)، فيما حل شباب الأهلي ثانياً بـ30 ميدالية (10 ذهبيات وتسع فضيات، و11 برونزية)، وجاء نادي الشارقة للألعاب الفردية ثالثاً بـ 19 ميدالية (خمس ذهبيات وخمس فضيات وتسع برونزيات).

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