شباب الأهلي ينافس ريال سوسييداد على نجم برشلونة السابق

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن شباب الأهلي يسعى للتعاقد مع اللاعب الإسباني كريستيان تيو قادماً من ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن شباب الأهلي ينافس العديد من الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعب برشلونة السابق، موضحة أن ريال سوسييداد أبرز المهتمين بخدمات تيو.

وأضافت: «شباب الأهلي وأكثر من نادٍ في الدوري التركي تتنافس على التعاقد مع كريستيان تيو الذي يلعب في صفوف ريال بيتيس منذ 2017».

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين ينتهي عقد تيو مع ريال بيتيس في 30 يونيو المقبل، إذ نشأ اللاعب الإسباني في أكاديمية لامسيا الخاصة بنادي برشلونة وتدرج في المراحل السنية بالنادي الكاتالوني، وانتقل إلى فريق الناشئين في إسبانيول قبل أن يعود إلى الفريق الثاني لنادي برشلونة وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2012.

وخاض كريستيان تيو العديد من التجارب على سبيل الإعارة خلال فترة وجوده مع البرسا أبرزها انتقاله إلى بورتو البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي قبل أن ينتقل بشكل نهائي في 2017 إلى ريال بيتيس مقابل أربعة ملايين يورو.

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